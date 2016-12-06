Дата премьеры второго сезона "Восьмого чувства"

Премьера рождественского эпизода "Sense8: A Christmas Special" состоится для подписчиков потокового сервиса во всем мире в пятницу, 23 декабря 2016 года. Что касается второго сезона драмы, то он будет запущен 5 мая 2017 года.





В двухчасовом спецвыпуске главные герои сериала еще больше взаимодействуют друг с другом, налаживают более глубокие контакты, узнают более мрачные и постыдные секреты друг друга и борются за самоидентификацию.





Второй сезон начнется с того места, на котором завершился первый: Кафеус (Амл Амин), Кала (Тина Десае), Лито (Мигель Анхель Сильвестре), Номи (Джеми Клейтон), Райли (Таппенс Мидлтон), Сун (Бэ Дона), Уилл (Брайан Дж. Смит) и Вольфганг (Макс Римельт) спасаются бегством от Уисперса (Терренс Манн). Собравшись вместе – физически и мысленно – они должны найти способ, при котором смогут жить, понимать и защищать друг друга от тех, кто хочет им навредить.





Первый сезон сериала дебютировал на Netflix в 2015 году.



