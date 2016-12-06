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6 декабря 16, 08:50
Дата премьеры второго сезона "Восьмого чувства"
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Потоковый сервис Netflix объявил дату премьеры второго сезона научно-фантастического триллера "Восьмое чувство" и анонсировал специальный рождественский выпуск сериала исполнительных продюсеров Ланы Вачовски, Гранта Хилла и Дж. Майкл Стражински.
Премьера рождественского эпизода "Sense8: A Christmas Special" состоится для подписчиков потокового сервиса во всем мире в пятницу, 23 декабря 2016 года. Что касается второго сезона драмы, то он будет запущен 5 мая 2017 года. 

В двухчасовом спецвыпуске главные герои сериала еще больше взаимодействуют друг с другом, налаживают более глубокие контакты, узнают более мрачные и постыдные секреты друг друга и борются за самоидентификацию.

Второй сезон начнется с того места, на котором завершился первый: Кафеус (Амл Амин), Кала (Тина Десае), Лито (Мигель Анхель Сильвестре), Номи (Джеми Клейтон), Райли (Таппенс Мидлтон), Сун (Бэ Дона), Уилл (Брайан Дж. Смит) и Вольфганг (Макс Римельт) спасаются бегством от Уисперса (Терренс Манн). Собравшись вместе – физически и мысленно – они должны найти способ, при котором смогут жить, понимать и защищать друг друга от тех, кто хочет им навредить. 

Первый сезон сериала дебютировал на Netflix в 2015 году.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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