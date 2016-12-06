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Кино
Новости кино
6 декабря 16, 09:05
Известно имя ведущего церемонии Оскара-2017
Джимми Киммел
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Церемонию вручения кинематографической премии Оскар-2017 проведет американский комик Джимми Киммел.
Церемонию вручения кинематографической премии Оскар-2017 проведет американский комик Джимми Киммел.

Следующую церемонию вручения кинематографической премии Оскар-2017 проведет американский комик Джимми Киммел. Это будет первое его появление в этой роли. Ранее комик дважды проводил церемоний вручения премии Emmy.

Комик с 2003 ведет ток-шоу Jimmy Kimmel Live!, в котором, например, звезды читают оскорбительные твиты о себе. Или родители снимают реакцию своих детей, которым сказали, что их конфеты на Хэллоуин кто-то съел.

В свое время ведущими Оскара были такие фигуры как Эллен Дедженерис, Вупи Голдберг и Крис Рок. Церемония вручения наград американской академии киноискусств пройдет 26 февраля 2017 года.

Напомним, в правила Оскара внесли изменения.

Так, академики уточнили правила касательно количества и времени показов фильмов, которые могут претендовать на премию.

Кроме того, теперь члены академии не могут быть приглашены и не могут посещать любые не связанные с показом фильма мероприятия, вечеринки и ужины, способные оказать "ненадлежащее влияние" или подорвать честность голосования.

В случае нарушения академика сперва отстранят, а если это повторится - исключат из оранизации.

Членам академий из музыкальных подразделений также запретили посещать показы и некоторые другие мероприятия, на которых живьем исполняется музыка, имеющая право на номинацию Оскар.

Накануне сообщалось об еще одном нововведении: киноакадемия пополнилась чернокожими актерами. Таким образом она отреагировала на февральский скандал вокруг "Оскара", когда ее обвинили в расизме.
Korrespondent
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