Назван ведущий церемонии "Оскар 2017"

Хозяином шоу станет популярный американский телеведущий Джимми Киммел.





Это будет его дебют на "оскаровской" сцене, но не первый опыт ведения подобных шоу вообще. Ранее Киммелу приходилось вести церемонии Emmy Awards в 2012 и в 2016 годах. Более всего Киммел известен как ведущий ток-шоу Jimmy Kimmel Live!, которое выходит на телеканале ABC. Он также принимал участие в создании нескольких игровых фильмов, а также озвучивал героев популярных голливудских мультфильмов.





Короткий список номинантов на премию будет объявлен 24 января 2016 года,а сама церемония "Оскар 2017" состоится 26 февраля 2017 года. Россию в борьбе за место в номинации "лучший фильм на иностранном языке" представит картина "Рай", которую снял режиссер Андрей Кончаловский.





Напомним, что осенью 2016 года стал известны первые лауреаты премии "Оскар 2017". Им стали китайский актер Джеки Чан, британский эксперт по монтажу кинопроектов Энн В. Коутс, специалист по подбору актеров Линн Сталмастер и знаменитый режиссер-документалист Фредерик Вайсман.



