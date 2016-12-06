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6 декабря 16, 09:23
Джонни Депп снялся в постапокалиптическом зомби-триллере
Джонни Депп
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Джонни Депп, Лора Дерн, Дэвид Линч и Дж.К. Симмонс снялись в постапокалиптической короткометражке «Черная железа».
Автором проекта выступает 16-летний Энтони Конти, которому прошлым летом диагностировали рак в четвертой, последней, стадии. Съемки инициировала организация Make A Film Foundation, помогающая больным детям реализовывать свои «проекты мечты». 

По сюжету маленькой драмы, придуманной Конти, молодой протагонист (в его исполнении), родителей которого убили зомби, рискует жизнью ради спасения своей возлюбленной. 

В картине также сыграли: Ричард Чемберлен, Чад Коулман и Пенелопа Энн Миллер. Над сценарием вместе с Конти работали Скотт Косар («Техасская резня бензопилой») и Уош Вестморленд («Все еще Элис»). Режиссерами выступили Сэм Рэйми, Кэтрин Хардвик («Сумерки») и Теодор Мелфи («Святой Винсент»). В создании фильма также принимали участие Питер Фаррелли и Шон Ферст («Воины света»). 

Съемки прошли 18-20 ноября.



Источник: http://www.kinomania.ru/
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