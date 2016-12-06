Джонни Депп снялся в постапокалиптическом зомби-триллере

Автором проекта выступает 16-летний Энтони Конти, которому прошлым летом диагностировали рак в четвертой, последней, стадии. Съемки инициировала организация Make A Film Foundation, помогающая больным детям реализовывать свои «проекты мечты».





По сюжету маленькой драмы, придуманной Конти, молодой протагонист (в его исполнении), родителей которого убили зомби, рискует жизнью ради спасения своей возлюбленной.





В картине также сыграли: Ричард Чемберлен, Чад Коулман и Пенелопа Энн Миллер. Над сценарием вместе с Конти работали Скотт Косар («Техасская резня бензопилой») и Уош Вестморленд («Все еще Элис»). Режиссерами выступили Сэм Рэйми, Кэтрин Хардвик («Сумерки») и Теодор Мелфи («Святой Винсент»). В создании фильма также принимали участие Питер Фаррелли и Шон Ферст («Воины света»).





Съемки прошли 18-20 ноября.











