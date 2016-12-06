«Человек-амфибия» будет переснят для китайского рынка

Действие романа Александра Беляева про юношу Ихтиандра, которому в детстве пересадили акульи жабры, в будущем проекте будет перенесено в Китай. Примечательно, что, по инициативе китайской стороны, Ихтиандр сменит пол на женский, и соответственно, вся романтическая история с дочерью ловца жемчуга претерпит кардинальные изменения.





С российской стороны производством проекта займутся киностудии «Ленфильм» и «Главкино». Предполагается, что подготовительный период, включая написание сценария, займет около года. Съемки, которые будут происходить на территории обеих стран, должны начаться в середине 2018 года. Кастинг фильма еще не начинался, но известно, что главные партии достанутся исполнителям из Поднебесной.





Предположительный бюджет картины составит примерно 3 миллиона долларов, а премьера состоится не ранее 2020 года.



