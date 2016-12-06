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6 декабря 16, 09:26
Экранизация «романа воспитания» получила Хью Джекмана
Хью Джекман
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Хью Джекман положил глаз на экранизацию провокационного «романа воспитания» Шермана Алекси «Абсолютно правдивый дневник индейца на полставки» (The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian).
Актер согласился исполнить в готовящейся картине одну из ролей второго плана. 

Выросший в индейской резервации племени спокан, Шерман Алекси написал полуавтобиографическую книгу о юном индейце Джуниоре, живущем в резервации с родителями-алкоголиками в абсолютной нищете. С подачи местного учителя он переводится в школу за пределами резервации, где оказывается единственным небелым учеником. 

Книга вышла в 2007 году и в следующие несколько лет собрала богатый урожай литературных наград. При этом многие школы отказались приобретать ее для своих библиотек. Причиной стало множество провокационных тем, поднимаемых писателем в книге. Алекси без всякого смущения рассуждает об алкоголе, нищете, домашнем насилии, расизме и сексуальной самоидентификации. 

Права на адаптацию книги приобрела Fox 2000. Производством займется кинокомпания Temple Hill Entertainment, специализирующаяся на молодежном контенте: франшиза «Бегущий в лабиринте», «Бумажные города» и «Виноваты звезды».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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