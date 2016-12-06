Экранизация «романа воспитания» получила Хью Джекмана

Актер согласился исполнить в готовящейся картине одну из ролей второго плана.





Выросший в индейской резервации племени спокан, Шерман Алекси написал полуавтобиографическую книгу о юном индейце Джуниоре, живущем в резервации с родителями-алкоголиками в абсолютной нищете. С подачи местного учителя он переводится в школу за пределами резервации, где оказывается единственным небелым учеником.





Книга вышла в 2007 году и в следующие несколько лет собрала богатый урожай литературных наград. При этом многие школы отказались приобретать ее для своих библиотек. Причиной стало множество провокационных тем, поднимаемых писателем в книге. Алекси без всякого смущения рассуждает об алкоголе, нищете, домашнем насилии, расизме и сексуальной самоидентификации.





Права на адаптацию книги приобрела Fox 2000. Производством займется кинокомпания Temple Hill Entertainment, специализирующаяся на молодежном контенте: франшиза «Бегущий в лабиринте», «Бумажные города» и «Виноваты звезды».



