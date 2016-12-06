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6 декабря 16, 09:29
Готовится «женский» спин-офф «Мачо и ботана»
«Мачо и ботан»
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Дилогия «Мачо и ботан» получит «женский» спин-офф, главными героями которого станут две девушки-копа, работающие под прикрытием.
Постановку осуществит сценарист-комедиограф Родни Ротман, для которого это будет режиссерский дебют.

После успеха двух картин с Ченнингом Татумом и Джоной Хиллом, заработавших более полумиллиарда в мировом прокате ($532,92 млн), студия Sony ищет новые пути монетизации успешной франшизы. Сначала заговорили о том, что «Мачо и ботана» скрестят с другой франшизой про напарников — «Люди в черном». 

То, что в первое время казалось «уткой» или первоапрельским розыгрышем, в итоге оказалось правдой. На Sony продолжают разрабатывать этот проект, однако готового сценария на сегодня нет. Известно лишь, что звезды оригинальной трилогии Уилл Смит и Томми Ли Джонс не примут участие в готовящемся предприятии — их заменят на более молодых агентов. 

Сценарий женского спин-оффа уже готов. Его написал Ротман, до этого работавший над «Мачо и ботаном 2». История пока снабжена грифом «секретно», но главные действующие лица оглашены. В центре сюжета окажутся две дамы-полицейские, работающие под прикрытием. 

Участием в спин-оффе Хилла и Татума не оговаривается. Возможно, актеры ограничатся камео.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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