Готовится «женский» спин-офф «Мачо и ботана»

Постановку осуществит сценарист-комедиограф Родни Ротман, для которого это будет режиссерский дебют.





После успеха двух картин с Ченнингом Татумом и Джоной Хиллом, заработавших более полумиллиарда в мировом прокате ($532,92 млн), студия Sony ищет новые пути монетизации успешной франшизы. Сначала заговорили о том, что «Мачо и ботана» скрестят с другой франшизой про напарников — «Люди в черном».





То, что в первое время казалось «уткой» или первоапрельским розыгрышем, в итоге оказалось правдой. На Sony продолжают разрабатывать этот проект, однако готового сценария на сегодня нет. Известно лишь, что звезды оригинальной трилогии Уилл Смит и Томми Ли Джонс не примут участие в готовящемся предприятии — их заменят на более молодых агентов.





Сценарий женского спин-оффа уже готов. Его написал Ротман, до этого работавший над «Мачо и ботаном 2». История пока снабжена грифом «секретно», но главные действующие лица оглашены. В центре сюжета окажутся две дамы-полицейские, работающие под прикрытием.





Участием в спин-оффе Хилла и Татума не оговаривается. Возможно, актеры ограничатся камео.



