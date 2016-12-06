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6 декабря 16, 10:17
Николас Кейдж снимется в фильме об изменении климата
Николас Кейдж
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Ди Каприо сделал в жанре документального кино, а Николас Кейдж захотел рассказать о том же самом в научно-фантастическом.
Лауреат "Оскара" работает над фильмом, который называется "Проект Человечество".

Действия фильма разворачиваются в 2030 году, когда мир уже пострадал от изменения климата.

По сюжету, большая часть американского Среднего Запада окажется непригодна для жизни.

Более подробный синопсис картины еще не был опубликован.

Режиссером фильма выступит Роб Кинг. Какая роль отведена Кейджу, не уточняется. Вероятней всего Николас может предстать перед нами в образе главного персонажа, а также может взять на себя продюсерские обязанности.

Съемки "Проекта Человечество" должны начаться уже на следующей неделе. Локация – Британская Колумбия (Канада).

Источник: http://kinoafisha.ua/
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