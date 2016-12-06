Первый трейлер "Трансформеров-5" - Видео

В Сети был обнародован первый трейлер фильма "Трансформеры 5", выход которого ожидается 22 июня 2017 года.

Режиссером ленты выступил Майкл Бэй, снявший также все предыдущие фильмы. В главных ролях снимаются Энтони Хопкинс, Марк Уолберг, Лора Хэддок и другие.

В основу сюжета фильма положена история об Оптимусе Прайме, столкнувшемся с новой угрозой, которую не в силах отразить в одиночку. Он покидает Землю, в то время, как его товарищи пытаются не допустить строительство космического моста.

"Трансфрмеры 5" - американский научно-фантастический фильм, пятая часть популярной франшизы. Ее создатели, по информации СМИ, намерены выпустить еще четыре ленты по мотивам вселенной "Трансформеров". Кроме того президент Hasbro не исключает, что также будет выпущен сериал "Трансформеры".

Ранее сообщалось, что был обнародован трейлер фильма "Мумия" с Томом Крузом в главной роли.