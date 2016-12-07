Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.01
USD
26.10
RUB
0.41
EUR
27.87
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
28.87
USD
26.89
RUB
0.42
Кино
Новости кино
7 декабря 16, 12:17
Майкл Бэй готов выпустить фильм о Бамблби с рейтингом R
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шестой фильм из серии "Трансформеры", который будет посвящен автоботу Бамблби, может выйти в прокат с рейтингом R.
Об этом рассказал в интервью режиссер и продюсер серии Майкл Бэй.

"Знаете, это было бы забавно. У нас есть одна идея, которая претендует именно на такой рейтинг. Естественно, пока я не хочу ее озвучивать, но это и правда очень любопытно. Вполне соответствует стилистике Квентина Тарантино", - сказал он.

Отметим, что на момент написания данной заметки проект находился на стадии создания сценария, которым занималась Кристина Ходсон. Сам Бэй числился продюсером картины, ее режиссер не был назначен. Согласно заявленному ранее прокатному графику, релиз фильма намечен на июнь 2018 года. А еще через год зрителям будет представлен следующий эпизод "Трансформеров".

Напомним, что пятая часть под названием "Трансформеры: Последний рыцарь" выйдет в конце июня 2017 года. Действие картины будет происходить в различных исторических эпохах. Ключевые роли исполнили Марк Уолберг, Лаура Хэддок, Энтони Хопкинс, Стэнли Туччи, Джон Гудмен, Джош Дюамель, Изабела Монер, Кен Ватанабе, Сантьяго Кабрера, Жан Дюжарден и другие актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дэмиан Льюис против «Восьми подруг Оушена»
noimageПодробности мультфильма студии Pixar «Коко»
noimageШейлин Вудли — звезда новой истории выживания на воде
noimageWarner Bros. перенесла премьеру "Проклятия Аннабель 2"
noimageВ мире "Ходячих мертвецов" не существовало зомби
Лента новостей
Загрузка...