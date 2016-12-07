Майкл Бэй готов выпустить фильм о Бамблби с рейтингом R

Об этом рассказал в интервью режиссер и продюсер серии Майкл Бэй.





"Знаете, это было бы забавно. У нас есть одна идея, которая претендует именно на такой рейтинг. Естественно, пока я не хочу ее озвучивать, но это и правда очень любопытно. Вполне соответствует стилистике Квентина Тарантино", - сказал он.





Отметим, что на момент написания данной заметки проект находился на стадии создания сценария, которым занималась Кристина Ходсон. Сам Бэй числился продюсером картины, ее режиссер не был назначен. Согласно заявленному ранее прокатному графику, релиз фильма намечен на июнь 2018 года. А еще через год зрителям будет представлен следующий эпизод "Трансформеров".





Напомним, что пятая часть под названием "Трансформеры: Последний рыцарь" выйдет в конце июня 2017 года. Действие картины будет происходить в различных исторических эпохах. Ключевые роли исполнили Марк Уолберг, Лаура Хэддок, Энтони Хопкинс, Стэнли Туччи, Джон Гудмен, Джош Дюамель, Изабела Монер, Кен Ватанабе, Сантьяго Кабрера, Жан Дюжарден и другие актеры.











