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7 декабря 16, 12:37
Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Меч короля Артура"
Меч короля Артура
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Киностудия Warner Bros. произвела очередную ревизию прокатных графиков своих перспективных проектов.
На этот раз речь идет о фильме "Меч короля Артура", который снимал британский режиссер Гай Ричи. Вместо 24 марта 2017 года, как планировалось ранее, он будет представлен зрителям 12 мая того же года.

Отметим, что это уже далеко не первый перенос премьеры этой картины. Изначально она была заявлена на 22 июля 2016 года, затем на 17 февраля 2017 года, в дальнейшем на март, и вот теперь анонсирована новая дата. Причины всех этих изменений не уточнялись.

Основными конкурентами "Меча короля Артура" в этом прокатном "окне" будут такие фильмы, как "Стражи Галактики 2" и "Чужой: Завет", которые выйдут в прокат 5 мая и 19 мая 2017 года, соответственно. Естественно, часть аудитории "заберет" и полнометражная версия "Спасателей Малибу", выходящая также 19 мая.

Напомним, что в фильме "Меч короля Артура", который основан на популярных англо-саксонских легендах о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, ключевые роли исполнили Аннабелль Уоллис, Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Кэти МакГрат, Эйден Гиллен, Астрид Берже-Фрисби, Эрик Бана, Джимон Хонсу, Микаэл Персбрандт, Гермиона Корфилд и другие актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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