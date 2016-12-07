Финал "Мира дикого запада" стал самой рейтинговой серией

В воскресенье, 4 декабря 2016 года в 21:00, его посмотрело 2,2 миллиона человек, что является высшим показателем среди всех серий и на семь процентов больше по сравнению с прошлой неделей. Учитывая повторные просмотры, использование онлайн-сервисов HBO Go/Now, общая аудитория финальной серии достигла 3,6 миллиона человек.





Со средним показателем в 12 миллионов зрителей за неделю, которые смотрят "Мир дикого запада" на различных платформах, сериал занял первое место по популярности среди первых сезонов других оригинальных шоу HBO за всю историю канала.





"Мир дикого запада", уже продленный на второй сезон, успел привлечь к себе внимание профессиональных союзов и на момент написания заметки претендует на премии Гильдии сценаристов США и Ассоциации телевизионных журналистов.





Напомним, что научно-фантастический сериал с участием таких звезд как Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеффри Райт, Джеймс Мэрсден, Тэнди Ньютон и Эван Рэйчел Вуд был создан Джонатаном Ноланом и Лизой Джой Нолан на основе полнометражного фильма Майкла Крайтона "Западный мир".



