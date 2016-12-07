В мире "Ходячих мертвецов" не существовало зомби

Такое сенсационное заявление сделал в программе Conan создатель оригинального комикса Роберт Киркман.





По его словам, неведомая инфекция действительно превратила большую часть населения Земли в плотоядных монстров, которые зрителям знакомы как зомби, но сами герои комикса и сериала не знают о таком явлении. В мире Рика Граймса и его спутников не существовало таких фильмов, как "Ночь живых мертвецов", "Зомби по имени Шон" и прочих элементов поп-культуры, посвященных этому феномену.





Роберт Киркман объяснил это тем, что придуманные персонажи должны были оказаться "в полном неведении", чтобы научиться выживать в окружении неизвестных им существ. Если бы они знали о зомби раньше, эпидемия не стала бы столь масштабной.





Напомним, что сериал "Ходячие мертвецы" транслируется телеканалом AMC с 2010 года. На момент написания данной заметки демонстрировался седьмой сезон шоу. "Ходячие мертвецы" в течение нескольких лет удерживали пальму первенства в списке самых рейтинговых телевизионных сериалов в Северной Америке.



