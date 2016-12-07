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7 декабря 16, 12:42
В мире "Ходячих мертвецов" не существовало зомби
Ходячие мертвецы
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В мире, который описывается в популярном телесериале "Ходячие мертвецы" не существовало зомби и упоминаний о них, и именно этим объясняется отсутствие самого термина в словарном запасе героев.
Такое сенсационное заявление сделал в программе Conan создатель оригинального комикса Роберт Киркман.

По его словам, неведомая инфекция действительно превратила большую часть населения Земли в плотоядных монстров, которые зрителям знакомы как зомби, но сами герои комикса и сериала не знают о таком явлении. В мире Рика Граймса и его спутников не существовало таких фильмов, как "Ночь живых мертвецов", "Зомби по имени Шон" и прочих элементов поп-культуры, посвященных этому феномену.

Роберт Киркман объяснил это тем, что придуманные персонажи должны были оказаться "в полном неведении", чтобы научиться выживать в окружении неизвестных им существ. Если бы они знали о зомби раньше, эпидемия не стала бы столь масштабной.

Напомним, что сериал "Ходячие мертвецы" транслируется телеканалом AMC с 2010 года. На момент написания данной заметки демонстрировался седьмой сезон шоу. "Ходячие мертвецы" в течение нескольких лет удерживали пальму первенства в списке самых рейтинговых телевизионных сериалов в Северной Америке.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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