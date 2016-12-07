Warner Bros. перенесла премьеру "Проклятия Аннабель 2"

Фильм ужасов "Проклятие Аннабель 2", который является сиквелом картины, выпущенной в 2014 году, будет представлен зрителям не 19 мая 2017 года, как планировалось ранее, а 11 августа того же года.





Причина ревизии прокатного графика не уточняется. Вероятнее всего, студия стремится избежать прямой конкуренции с картиной "Чужой: Завет", которая была заявлена на ту же самую дату. Однако в новом прокатном "окне" соперником "Проклятия Аннабели 2" будет римейк культового фильм ужасов "Коматозники", релиз которого состоится 19 августа 2017 года.





Напомним, что фильм "Проклятие Аннабель", рассказывающий о наделенной сверхъестественными способностями кукле, был весьма успешен в мировом прокате. При производственном бюджете всего в 6,5 миллиона долларов он сумел заработать более 256 миллионов долларов. Картина претендовала на ряд престижных для этого жанра профессиональных наград, в том числе премию Saturn Awards в категории "лучший фильм ужасов".





Вероятнее всего, бюджет продолжения будет существенно больше, как это часто случается с сиквелами успешных кинопроектов.







