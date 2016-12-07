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7 декабря 16, 12:48
Шейлин Вудли — звезда новой истории выживания на воде
Шейлин Вудли
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В Голливуде разгорается битва за перспективный проект «Дрейф» (Adrift) — историю выживания с Шейлин Вудли в главной роли.
Режиссер Бальтасар Кормакур планирует приступить к съемкам следующей весной. 

В основу фильму будет положена реальная история Тэми Олдхэм, отправившейся со своим женихом Ричардом Шарпом в одиночное плавание через Тихий океан. Пара попала в страшный шторм. Спрятавшаяся в каюте Тэми потеряла сознание, а когда очнулась — обнаружила, что осталась одна посреди бескрайнего океана — на разбитой лодке, без спасательного плота, навигационных приборов и радио и практически без еды и воды. Ее экстремальное путешествие завершилось через 41 день, когда она достигла Гавайев, преодолев более полутора тысяч миль. 

Написавшие сценарий братья-близнецы Аарон и Джордан Кэнделл не чужды водной тематике. Они приложили руку к драматургии нового «диснеевского» мультхита «Моана», где активно фигурирует водная стихия. 

У Бальтасара Кормакура тоже немалый опыт в фильмах о схватке человека с природой. В прошлом году исландский режиссер выпустил альпинистскую драму «Эверест», а тремя годами ранее снял на родине историю выживания «Пучина», в которой рыбак пытается выжить в океане после того, как его лодка перевернулась у южного побережья Исландии.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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