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7 декабря 16, 12:49
Подробности мультфильма студии Pixar «Коко»
Коко
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Студия Pixar опубликовала официальный синопсис готовящегося мультфильма «Коко» и представила концепт-арт проекта.
До премьеры мультфильма осталось меньше года — «Коко» стартует в прокате 22 ноября 2017 года. 

Главным героем выступает 12-летний Мигель. Подросток живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. 

Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Паренек знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски дела Круса. 

Режиссером «Коко» выступает Ли Анкрич, соавтор «В поисках Немо», «Корпорации монстров», второй и третьей «Истории игрушек». В кастинг-листе озвучки — Гаэль Гарсия Берналь (Эктор), Бенджамин Братт (Эрнесто де ла Крус), Антонио Гонсалес (Мигель) и Рене Виктор (прабабушка Мигеля Имельда). 

В этом году Pixar отчитался мультбастером «В поисках Дори». Продолжение великого мультфильма «В поисках Немо» стало рекордсменом американского проката 2016 года (и среди всех мультфильмов Pixar) ($486,29 млн) и занимает второе место в прокате мировом ($1,027 млрд), уступая только «Первому мстителю: Противостоянию» — $1,153 млрд. 

На 2017 год у Pixar запланированы две премьеры. Вместе с «Коко» в прокат выйдет «Тачки 3» (16 июня). В следующие два года фильмография студии пополнится еще двумя проектами — «Суперсемейка 2» (15 июня 2018-го) и «История игрушек 4» (21 июня 2019 года).

Источник: http://www.kinomania.ru/
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