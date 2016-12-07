Дэмиан Льюис против «Восьми подруг Оушена»

Ему противостоит женская сборная мошенниц, возглавляемая Сандрой Буллок.





Английского актера заметили на съемочной площадке фильма в Нью-Йорке. Оказалось, ему предназначена роль антагониста — бывшего возлюбленного героини Буллок и объекта затеваемого «восьмеркой» большого ограбления.





В команду аферисток помимо Буллок входят: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Рианна, Сара Полсон, Минди Калинг и рэперша/комедиантка Аукуафина.





Постановщиком выступает Гэри Росс, написавший сценарий с Оливией Милч. Стивен Содерберг участвует в проекте на правах продюсера.





Хозяева франшизы из Warner Bros. закладываются на долгоиграющую франшизу и, как говорят, приберегли на сиквел появление Джорджа Клуни. Картина выйдет в прокат 8 июня 2018 года.



