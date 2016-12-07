Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.01
USD
26.10
RUB
0.41
EUR
27.87
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
28.87
USD
26.89
RUB
0.42
Кино
Новости кино
7 декабря 16, 12:51
Дэмиан Льюис против «Восьми подруг Оушена»
Дэмиан Льюис
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дэмиан Льюис сыграет главного злодея в картине «Восемь подруг Оушена» — спин-оффе/римейке трилогии Стивена Содерберга про Дэнни Оушена и его друзей.
Ему противостоит женская сборная мошенниц, возглавляемая Сандрой Буллок. 

Английского актера заметили на съемочной площадке фильма в Нью-Йорке. Оказалось, ему предназначена роль антагониста — бывшего возлюбленного героини Буллок и объекта затеваемого «восьмеркой» большого ограбления. 

В команду аферисток помимо Буллок входят: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Рианна, Сара Полсон, Минди Калинг и рэперша/комедиантка Аукуафина. 

Постановщиком выступает Гэри Росс, написавший сценарий с Оливией Милч. Стивен Содерберг участвует в проекте на правах продюсера. 

Хозяева франшизы из Warner Bros. закладываются на долгоиграющую франшизу и, как говорят, приберегли на сиквел появление Джорджа Клуни. Картина выйдет в прокат 8 июня 2018 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Стивен Рут сыграет Человека в высоком замке
Брэдли Купер окажется в тылу врага
Джоди Фостер в футуристическом триллере «Отель Артемис»
Жерар Депардье в роли Сталина (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подробности мультфильма студии Pixar «Коко»
noimageШейлин Вудли — звезда новой истории выживания на воде
noimageWarner Bros. перенесла премьеру "Проклятия Аннабель 2"
noimageВ мире "Ходячих мертвецов" не существовало зомби
noimageФинал "Мира дикого запада" стал самой рейтинговой серией
Лента новостей
Загрузка...