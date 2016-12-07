Лучшие фильмы 2016 года

Авторитетный журнал Rolling Stone определил ТОП-20 фильмов 2016 года, лидером среди которых стала музыкальная мелодрама "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Рейтинг обнародован на сайте издания.

Фильм Ла-Ла Ленд" рассказывает историю любви старлетки и фанатичного джазового музыканта, которым удалось добиться успеха. Однако в итоге он начинает подтачивать их отношения.





Второе место заняла лента "Манчестер у моря" режиссера Кеннета Лонергана, с Кейси Аффлеком в главной роли. А замкнула тройку лидеров картина "Лунный свет" Барри Дженкинса.





В первую десятку издание также включило фильмы "Ограды" Дензела Вашингтона, "Молчание" Мартина Скорсезе, фильмы "Джеки" с Натали Портман, "Чудо на Гудзоне" с Томом Хэнксом, картины "Лавинг", "Любой ценой", "Рождение нации" и "Зверополис".





Rolling Stone - авторитетный американский журнал о культуре в мире. Издание было основано в 1967 году. Выходит три раза в месяц тиражом около полутора миллионов экземпляров.





Ранее сообщалось, что журнал Rolling Stone назвал лучшие песни 2016 года. Возглавила рейтинг одна из композиций Бейонсе.



