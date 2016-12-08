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8 декабря 16, 12:28
The CW закрыл сериал "Царство"
Царство
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"Царству" приходит конец, и история юной Марии, Королевы Шотландии, близка к завершению.
Предстоящий четвертый сезон костюмированной драмы канала The CW будет последним. Руководство канала информировало продюсеров сериала об отмене шоу.

На момент принятия решения ведутся съемки финала четвертого сезона. При таких же обстоятельствах три года назад The CW закрыл сериал "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение". Однако в случае с "Царством" новость об отмене сериала не стала громом среди ясного неба. По сведениям источника, руководство канала и продюсеры сериала обсуждали вероятность того, что четвертый сезон может стать заключительным. В связи с этим сценаристы разрабатывали четвертый сезон как возможную финальную главу истории о Марии, Королеве Шотландии.

Премьера четвертого финального сезона "Царства", состоящего из шестнадцати эпизодов, запланирована на 10 февраля 2017 года. Историческая драма будет транслироваться по пятницам. Ожидается, что заключительная серия выйдет в эфир в июне.

"Царство" один из двух сериалов The CW, ориентированных на женскую аудиторию, который завершится в сезоне 2016-2017 вместе с "Дневниками вампира". В сериале, созданном Лори МакКарти и Стефани Сенгупта, главную роль исполняет Аделаида Кэйн.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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