Sony Pictures отправит "Пассажиров" в космос

Соответствующее соглашение было заключено студией с Американской администрацией по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В его рамках копия картины будет доставлена на борт МКС, где ее смогут посмотреть члены действующего экипажа станции. Также специалисты NASA примут участие в целой серии пресс-мероприятий перед стартом фильма в мировом прокате.





Также ожидается, что на красной дорожке во время мировой премьеры "Пассажиров" в Лос-Анджелесе исполнителей главных ролей будут сопровождать бывшие участники космических экспедиций. Когда именно экипаж МКС сможет посмотреть фильм, пока не уточняется.





Напомним, что действие "Пассажиров" происходит на борту звездолета, который везет большую группу колонистов к пригодной для заселения планете. По пути в одной из криогенных капсул происходит сбой, и пробудившийся пассажир узнает, что проснулся на 90 лет раньше срока. Чтобы не проводить остаток жизни в одиночестве, он решает разбудить одну из пассажирок.





Главные роли в картине исполнили Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс. Постановщик фильма Мортен Тильдум.



