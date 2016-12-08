Джонни Депп вновь стал самым переоцененным актером года

Немаловажную роль в этом сыграл провал фильма "Алиса в Зазеркалье", который заработал лишь 300 миллионов долларов при производственном бюджете в 177 миллионов долларов.





Второе место в рейтинге занял Уилл Смит, каждый доллар гонорара которого возвращал инвесторам пять долларов. Среди его неудач - драма под названием "Защитник", собравшая лишь 36 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов долларов. Третью строчку рейтинга с соотношением шесть к одному занял Чаннинг Татум. Фильм с его участием "Да здравствует Цезарь!" заработал лишь 21 миллион долларов при бюджете в 22 миллиона долларов.





Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:





4. Уилл Феррелл - 6,5 доллара на каждый доллар

5. Джордж Клуни - 6,7 доллара на каждый доллар

6. Адам Сэндлер - 7,6 доллара на каждый доллар

7. Марк Уолберг - 9,2 доллара на каждый доллар

8. Леонардо ДиКаприо - 9,9 доллара на каждый доллар

9. Джулия Робертс - 10,8 доллара на каждый доллар

10. Брэдли Купер - 12,1 доллара на каждый доллар







