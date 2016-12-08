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8 декабря 16, 12:33
Джонни Депп вновь стал самым переоцененным актером года
Джонни Депп
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Издание Forbes представило свой ежегодный список самых переоцененных актеров кино, и второй год подряд его возглавил Джонни Депп, фильмы с участием которого возвращали в среднем лишь 2,8 доллара на каждый доллар его гонораров.
Немаловажную роль в этом сыграл провал фильма "Алиса в Зазеркалье", который заработал лишь 300 миллионов долларов при производственном бюджете в 177 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занял Уилл Смит, каждый доллар гонорара которого возвращал инвесторам пять долларов. Среди его неудач - драма под названием "Защитник", собравшая лишь 36 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов долларов. Третью строчку рейтинга с соотношением шесть к одному занял Чаннинг Татум. Фильм с его участием "Да здравствует Цезарь!" заработал лишь 21 миллион долларов при бюджете в 22 миллиона долларов.

Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:

4. Уилл Феррелл - 6,5 доллара на каждый доллар
5. Джордж Клуни - 6,7 доллара на каждый доллар
6. Адам Сэндлер - 7,6 доллара на каждый доллар
7. Марк Уолберг - 9,2 доллара на каждый доллар
8. Леонардо ДиКаприо - 9,9 доллара на каждый доллар
9. Джулия Робертс - 10,8 доллара на каждый доллар
10. Брэдли Купер - 12,1 доллара на каждый доллар

Источник: http://www.kinonews.ru/

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