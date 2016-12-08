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8 декабря 16, 12:43
На премьеру "Изгоя" доставили истребитель повстанцев
Изгой-Один: Звездные войны. Истории
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Компании Wlat Disney и Lucasfilm весьма основательно готовятся к мировой премьере фильма "Изгой-Один: Звездные войны. Истории", которая должна состояться 10 декабря 2016 года в Голливуде.
Во всяком случае об этом свидетельствует репортаж телеканала ABC, которому удалось снять полноразмерную копию истребителя X-Wing Starfighter, который был доставлен к киноцентру El Capitan.

Утверждается, что масштаб мероприятия будет поистине беспрецедентным, так как для его подготовки были перекрыты почти все прилегающие к месту премьеры улицы. Вполне вероятно, гостей премьеры и в целом поклонников саги "Звездные войны" ожидают и иные сюрпризы, которые организаторы пока стремятся сохранить в тайне.

Напомним, что X-Wing Starfighter - основная боевая единица космического флота повстанцев. На одной из его модиикаций летал главный герой оригинальной трилогии Люк Скайуокер. Истребитель был оснащен лазерными турелями и протонными торпедами, за движение в космическом пространстве и атмосферах планет отвечали четыре двигателя на тяге ядерного синтеза, а для межзвездных путешествий использовался гипердвигатель. Пилотирование осуществлялось с помощью специальных астродроидов серии R2, занимавших внешнюю нишу.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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