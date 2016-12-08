Рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2016 года

Среди фильмов абсолютным лидером стала космическая сага "Звездные войны", представленная сразу двумя картинами - "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы" и "Изгой-Один. Звездные войны: Истории".
Список сериалов возглавил проект "Игра престолов".
Остальные места в первых десятках распределились следующим образом:
Фильмы
2. "Отряд самоубийц"
3. "Дэдпул"
4. "Фантастические твари и где они обитают"
5. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
6. "Первый мститель 3: Противостояние"
7. "В поисках Дори"
8. "Выживший"
9. "Зверополис"
10. "Охотники за привидениями"
Телешоу
2. "Ходячие мертвецы"
3. "Анатомия страсти"
4. "Потомки солнца"
5. "MasterChef Brasil"
6. "Оранжевый - хит сезона"
7. "Очень странные дела"
8. "Империя"
9. "Голос"
10. "Big Brother Brasil"
Напомним, что ранее был представлен общий рейтинг самых популярных тем в Twitter за 2016 год. В первую десятку попала церемония вручения премий Американской Киноакадемии, а также сериал кабельного телеканала HBO "Игра престолов", которые заняли восьмое и девятое места, соответственно.