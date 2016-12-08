Рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2016 года

Среди фильмов абсолютным лидером стала космическая сага "Звездные войны", представленная сразу двумя картинами - "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы" и "Изгой-Один. Звездные войны: Истории".





Список сериалов возглавил проект "Игра престолов".





Остальные места в первых десятках распределились следующим образом:





Фильмы

2. "Отряд самоубийц"

3. "Дэдпул"

4. "Фантастические твари и где они обитают"

5. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

6. "Первый мститель 3: Противостояние"

7. "В поисках Дори"

8. "Выживший"

9. "Зверополис"

10. "Охотники за привидениями"





Телешоу

2. "Ходячие мертвецы"

3. "Анатомия страсти"

4. "Потомки солнца"

5. "MasterChef Brasil"

6. "Оранжевый - хит сезона"

7. "Очень странные дела"

8. "Империя"

9. "Голос"

10. "Big Brother Brasil"





Напомним, что ранее был представлен общий рейтинг самых популярных тем в Twitter за 2016 год. В первую десятку попала церемония вручения премий Американской Киноакадемии, а также сериал кабельного телеканала HBO "Игра престолов", которые заняли восьмое и девятое места, соответственно.







