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8 декабря 16, 12:45
Рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2016 года
Отряд самоубийц
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Социальная сеть Twitter представила рейтинг самых популярных телевизионных шоу и полнометражных кинопроектов, составленный на основе числа упоминаний пользователей.
Среди фильмов абсолютным лидером стала космическая сага "Звездные войны", представленная сразу двумя картинами - "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы" и "Изгой-Один. Звездные войны: Истории". 

Список сериалов возглавил проект "Игра престолов".

Остальные места в первых десятках распределились следующим образом:

Фильмы
2. "Отряд самоубийц"
3. "Дэдпул"
4. "Фантастические твари и где они обитают"
5. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
6. "Первый мститель 3: Противостояние"
7. "В поисках Дори"
8. "Выживший"
9. "Зверополис"
10. "Охотники за привидениями"

Телешоу
2. "Ходячие мертвецы"
3. "Анатомия страсти"
4. "Потомки солнца"
5. "MasterChef Brasil"
6. "Оранжевый - хит сезона"
7. "Очень странные дела"
8. "Империя"
9. "Голос"
10. "Big Brother Brasil"

Напомним, что ранее был представлен общий рейтинг самых популярных тем в Twitter за 2016 год. В первую десятку попала церемония вручения премий Американской Киноакадемии, а также сериал кабельного телеканала HBO "Игра престолов", которые заняли восьмое и девятое места, соответственно.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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