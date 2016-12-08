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8 декабря 16, 12:48
Новую «Лавку ужасов» снимет создатель телевселенной DC
Лавка ужасов
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Студия Warner Bros. готовит ремейк музыкальной хоррор-комедии «Лавка ужасов» Фрэнка Оза.
У руля поставлен Грег Берланти, ключевая фигура телевселенной DC, развернувшейся на канале CW благодаря сериалам «Стрела», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня». 

Фильм 1986 года в свою очередь является переработкой оригинальной идеи из «Маленького магазинчика ужасов», снятого Роджером Корманом в 1960 году, и одновременно киноэкранизацией одноименного мюзикла, премьера которого состоялась в 1982-м. 

По сюжету работник цветочного магазина растит у себя на работе необычное растение, питающееся человеческой плотью и кровью. 

Сценарист Мэттью Робинсон («Изобретение лжи») выдержал новую версию в тональности своего предшественника, скорее комедийного мюзикла, чем фильма ужасов. 

Режиссерский опыт Берланти на сегодня ограничивается двумя романтическими работами — «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» 2000 года и «Жизнь, как она есть» 2010 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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