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8 декабря 16, 12:51
Готовится англоязычный ремейк «Поезда в Пусан»
Поезд в Пусан
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Южнокорейский хоррор-хит «Поезд в Пусан» получит англоязычный ремейк.
Права на адаптацию приобрела французская корпорация Gaumont, обойдя голливудских мейджоров. 

События фильма происходят в поезде, идущим из Сеула в Пусан. На борт проникает девушка, зараженная зомби-вирусом, который охватывает всю страну. Уцелевшим пассажирам удается забаррикадироваться в одном вагоне. 

«Поезд в Пусан» заработал в мировом прокате $99,32 млн. На родине картина освоила рекордные для национального проката $38,8 млн за первые пять дней проката. Всего в Южной Корее картину посмотрела 11-миллионная аудитория — каждый пятый житель страны.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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