Готовится англоязычный ремейк «Поезда в Пусан»

Права на адаптацию приобрела французская корпорация Gaumont, обойдя голливудских мейджоров.





События фильма происходят в поезде, идущим из Сеула в Пусан. На борт проникает девушка, зараженная зомби-вирусом, который охватывает всю страну. Уцелевшим пассажирам удается забаррикадироваться в одном вагоне.





«Поезд в Пусан» заработал в мировом прокате $99,32 млн. На родине картина освоила рекордные для национального проката $38,8 млн за первые пять дней проката. Всего в Южной Корее картину посмотрела 11-миллионная аудитория — каждый пятый житель страны.



