Шпионский триллер с Дженнифер Лоуренс получил новых актеров

Экранизацию романа Джейсона Мэттьюса осуществит режиссер Фрэнсис Лоуренс, работавший с Лоуренс во франшизе «Голодные игры».





События разворачиваются в наши дни. Главной героиней фильма станет оперативница российских спецслужб, специалистка по «секс-шпионажу» Доминика Егорова. Девушка получает задание «проработать» молодого агента ЦРУ Натаниэля Нэша, занятого поисками российского шпиона-«крота» в американских коридорах власти. Между коллегами вспыхивают ненормативные отношения, и Доминика переходит на сторону врага. Девушкой движет месть своему начальству, против ее воли сделавшему ее шпионкой-соблазнительницей.





Права на адаптацию принадлежат студии 20th Century Fox, которая поочередно пыталась рекрутировать в проект Даррена Аронофски и Дэвида Финчера. Последний, предположительно, собирался снимать в главной роли Руни Мару.





Доминика Егорова фигурирует еще в одном романе Мэттьюса, «Дворец предательства» — очевидная улика, свидетельствующая о планах студии запустить «Красным воробьем» новую шпионскую франшизу.



