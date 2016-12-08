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8 декабря 16, 12:54
Шпионский триллер с Дженнифер Лоуренс получил новых актеров
Дженнифер Лоуренс
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Маттиас Шонартс и Джереми Айронс присоединились к Дженнифер Лоуренс, Джоэлу Эджертону и актеру-дебютанту Сергею Полунину в романтическом шпионском триллере «Красный воробей».
Экранизацию романа Джейсона Мэттьюса осуществит режиссер Фрэнсис Лоуренс, работавший с Лоуренс во франшизе «Голодные игры». 

События разворачиваются в наши дни. Главной героиней фильма станет оперативница российских спецслужб, специалистка по «секс-шпионажу» Доминика Егорова. Девушка получает задание «проработать» молодого агента ЦРУ Натаниэля Нэша, занятого поисками российского шпиона-«крота» в американских коридорах власти. Между коллегами вспыхивают ненормативные отношения, и Доминика переходит на сторону врага. Девушкой движет месть своему начальству, против ее воли сделавшему ее шпионкой-соблазнительницей. 

Права на адаптацию принадлежат студии 20th Century Fox, которая поочередно пыталась рекрутировать в проект Даррена Аронофски и Дэвида Финчера. Последний, предположительно, собирался снимать в главной роли Руни Мару. 

Доминика Егорова фигурирует еще в одном романе Мэттьюса, «Дворец предательства» — очевидная улика, свидетельствующая о планах студии запустить «Красным воробьем» новую шпионскую франшизу.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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