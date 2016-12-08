Джеки Чан сыграет в мачо-экшне «Пятеро против пули»

После ухода Джо Карнахана с режиссерского поста место постановщика пока пустует.





Сюжет вращается вокруг «грязных» выборов в маленьком мексиканском городке. Один из местных политиков нанимает на время предвыборной кампании пять лучших телохранителей со всего мира. Жизнь политика под угрозой — недавно люди из наркокартеля убили его отца, а теперь намерены штурмом взять город.





Ди Бонавентура называет свой проект мачо-экшном и сравнивает с «Великолепной семеркой» и «Дикой бандой». Карнахан зашел в 2014 году, переписал драматургию Алекса Литвака («Хищники», «Мушкетеры в 3D») и собирался самостоятельно перенести ее на экран. Однако вскоре подоспело предложение заняться триквелом «Плохих парней», и Джо переключился на более масштабный проект.





Одно время к «Пятеро против пули» был прикреплен Брюс Уиллис, но сейчас актер не фигурирует в потенциальных звездах проекта.



