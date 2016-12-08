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8 декабря 16, 12:56
Джеки Чан сыграет в мачо-экшне «Пятеро против пули»
Джеки Чан
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Джеки Чан стал первым подписантом голливудского боевика «Пятеро против пули» от продюсера «Трансформеров» Лоренцо ди Бонавентуры.
После ухода Джо Карнахана с режиссерского поста место постановщика пока пустует. 

Сюжет вращается вокруг «грязных» выборов в маленьком мексиканском городке. Один из местных политиков нанимает на время предвыборной кампании пять лучших телохранителей со всего мира. Жизнь политика под угрозой — недавно люди из наркокартеля убили его отца, а теперь намерены штурмом взять город. 

Ди Бонавентура называет свой проект мачо-экшном и сравнивает с «Великолепной семеркой» и «Дикой бандой». Карнахан зашел в 2014 году, переписал драматургию Алекса Литвака («Хищники», «Мушкетеры в 3D») и собирался самостоятельно перенести ее на экран. Однако вскоре подоспело предложение заняться триквелом «Плохих парней», и Джо переключился на более масштабный проект.

Одно время к «Пятеро против пули» был прикреплен Брюс Уиллис, но сейчас актер не фигурирует в потенциальных звездах проекта.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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