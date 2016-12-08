Марго Робби возглавила рейтинг самых популярных актеров

Актрису приглашают сниматься в самых громких проектах, что не может говорить о ней как о непрофессионале своего дела.





Робби привлекает внимание не только своей внешностью – очаровательная блондинка с широкой белоснежной улыбкой, — но и благодаря своему актерскому таланту. Эти качества помогли Марго в этом году стать одной из самых популярных актрис на крупнейшем англоязычном ресурсе о кино IMDb.





Согласно данным сайта звезда "Отряда самоубийц" является наиболее часто запрашиваемой в поисковике 2016 году.

Следом за Марго разместилась Эмилия Кларк ("Игра престолов) и Милли Бобби Браун("Очень странны дела").

Количество просмотров профилей первой тройки не называется. Но журналистам Variety удалось выяснить, что речь идет о более 250 миллионах просмотров.





Полный список наиболее популярных кинодеятелей на IMDb, выглядит следующим образом:





Марго Робби

Эмилия Кларк

Милли Бобби Браун

Том Харди

Морена Баккарин

Галь Гадот

Алисия Викандер

Дейзи Ридли

Хейли Беннет

Леонардо ДиКаприо



