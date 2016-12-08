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8 декабря 16, 14:24
Марго Робби возглавила рейтинг самых популярных актеров
Марго Робби
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Австралийская актриса Марго Робби все более уверенно заявляет о себе в Голливуде.
Актрису приглашают сниматься в самых громких проектах, что не может говорить о ней как о непрофессионале своего дела.

Робби привлекает внимание не только своей внешностью – очаровательная блондинка с широкой белоснежной улыбкой, — но и благодаря своему актерскому таланту. Эти качества помогли Марго в этом году стать одной из самых популярных актрис на крупнейшем англоязычном ресурсе о кино IMDb.

Согласно данным сайта звезда "Отряда самоубийц" является наиболее часто запрашиваемой в поисковике 2016 году.
Следом за Марго разместилась Эмилия Кларк ("Игра престолов) и Милли Бобби Браун("Очень странны дела").
Количество просмотров профилей первой тройки не называется. Но журналистам Variety удалось выяснить, что речь идет о более 250 миллионах просмотров.

Полный список наиболее популярных кинодеятелей на IMDb, выглядит следующим образом:

Марго Робби
Эмилия Кларк
Милли Бобби Браун
Том Харди
Морена Баккарин
Галь Гадот
Алисия Викандер
Дейзи Ридли
Хейли Беннет
Леонардо ДиКаприо

Источник: http://kinoafisha.ua/
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