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8 декабря 16, 15:04
Нина Добрев мечтает сыграть Женщину-кошку
Нина Добрев
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Нина Добрев сыграла много наших любимых персонажей, таких как Елена Гилберт, Миа Джонс, Кэндис…
Однако во время акции по продвижению фильма Три Икса: Мировое господство в Бразилии, в котором 27-летняя актриса исполняет роль Бекки, поведала о том, кого бы ей очень хотелось сыграть в ближайшее время.

"Я думаю, что было бы действительно интересно играть Чудо-Женщину" – призналась Нина в интервью одному из бразильских изданий.
Но все-таки у актрисы есть самый любимый персонаж. Она больше всего хочет сыграть Женщину-Кошку.

"Я на самом деле не очень хорошо разбираюсь во вселенных комиксов, но сыграть Женщину-Кошку для меня было бы очень интересно" – добавила Нина Добрев. "Она порой такая негодяйка. Я чувствую, что мы должны снять новый фильм, и я обязательно должна быть в нем".
Кто знает, может когда-нибудь это и произойдет.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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