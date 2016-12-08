Нина Добрев мечтает сыграть Женщину-кошку

Однако во время акции по продвижению фильма Три Икса: Мировое господство в Бразилии, в котором 27-летняя актриса исполняет роль Бекки, поведала о том, кого бы ей очень хотелось сыграть в ближайшее время.





"Я думаю, что было бы действительно интересно играть Чудо-Женщину" – призналась Нина в интервью одному из бразильских изданий.

Но все-таки у актрисы есть самый любимый персонаж. Она больше всего хочет сыграть Женщину-Кошку.





"Я на самом деле не очень хорошо разбираюсь во вселенных комиксов, но сыграть Женщину-Кошку для меня было бы очень интересно" – добавила Нина Добрев. "Она порой такая негодяйка. Я чувствую, что мы должны снять новый фильм, и я обязательно должна быть в нем".

Кто знает, может когда-нибудь это и произойдет.



