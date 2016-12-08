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8 декабря 16, 15:08
Обзор кинопремьер, стартующих в прокате с 8 декабря
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Предлагаем вашему вниманию актуальный обзор кинофильмов, которые выйдут в прокат 8 декабря.
Комедия "2+1". Беззаботная жизнь ловеласа Самуила прекращается в тот момент, когда одна из его бывших подруг оставляет ему грудного ребенка. Самуиль отправляется на поиски матери ребенка, но тщетно. Со временем он свыкается с ролью отца и живет счастливо с дочерью. Но спустя восемь лет в их жизнь возвращается мама с целью вернуть свою дочь.

Триллер "Абатуар. Лабиринт страха". Журналистка Джулия берется за расследование загадочного убийства семьи своей сестры. Ей предстоит раскрыть тайну населенного призраками дома, возведенного из комнат погибших людей...

Криминальная драма "Американская пастораль". Фильм повествует об истории семьи, безупречной на вид, но серьезно раненой изнутри политическими и социальными перипетиями в США в 1960-х годах. Главный герой - успешный предприниматель и семьянин Сеймур, который исподволь "теряет" свою дочь Мередит, вступившую на путь политического террора.

Драма "Моя бабушка Фани Каплан". Фильм повествует об отчаянной любви эсерки Фани Каплан, которая вошла в историю как исполнитель покушения на жизнь Владимира Ленина.

Мультфильм "Синдбад. Пираты семи штормов". Невезучий в пиратском ремесле молодой пират по имени Синдбад со своей командой отправляется в полное опасностей и приключений путешествие на поиски несметных сокровищ.

Комедия "Супер Брис". Эксцентричное возвращение чудаковатого оболтуса Бриса, бредящего мечтой оказаться на гребне волны. Теперь ему предстоит отправиться на другой конец земного шара, чтобы помочь старому другу.

Драма "Танцовщица". Музыкально-биографическая драма о судьбе американской танцовщице, которая всколыхнула эпоху и стала легендой в Париже.

Драма "Я, Дэниэл Блэйк". Главный герой - одинокий британский столяр, потерявший работу из-за перенесенного инфаркта. Оформляя государственное пособие, он попадает в ловушку бюрократической системы, где человеку, совершенно не приспособленному к современному миру технологий, не остается шансов на победу. Чем закончится бунт маленького человека против бюрократической машины?

Приятного просмотра!

Источник: http://kinoafisha.ua/
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