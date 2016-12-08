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8 декабря 16, 15:18
Трейлер новой «Мумии» за три дня стал хитом интернета
Мумия
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Несколько дней назад компания Universal Pictures презентовала первый трейлер фэнтезийного фильма «Мумия» режиссера Алекса Куртцмана.
Главная роль в картине досталась Тому Крузу, что каким-то образом также повлияло на огромный ажиотаж вокруг трейлера в сети. 

Всего за четыре дня ролик посмотрели почти 20 миллионов человек и эта цифра увеличивается с каждой минутой. 

Новая «Мумия» не может не привлекать. Кроме, само собой, разумеющихся спецэффектов, тут присутствует также незаурядных сюжет. Много ли вы видели фильмов, где с первых минут главного героя убивают? Имена такая участь, судя по трейлеру, ждет героя Круза. 

Сюжет «Мумии» развивается вокруг истории древней царицы, похороненной в саркофаге. После пробуждения она продемонстрирует всю безумную ярость, которая, по всей видимости, копилась тысячелетиями. 

Справится ли человечество с потусторонним гневом, мы узнаем летом 2017 года, когда фильм будет представлен зрителю.




Источник: http://www.starslife.ru/
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