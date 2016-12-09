Китайская коопорация инвестирует в "Трансформеров 5"

Соответствующее соглашение было подписано со студией Paramount Pictures. Степень участия китайских партнеров не уточняется.





Отметим, что Huahua Media и ранее занималась продвижением голливудских кинопроектов на китайском рынке, в том числе и "Трасформеров". В 2014 году она была маркетинговым партнером Paramount во время проката картины "Трансформеры 4: Эпоха истребления". Напомним, что последняя заработала в китайском прокате более 300 миллионов долларов, то есть значительно больше, чем на родине.





Отметим также, что некоторые из китайских партнеров Paramount оказались в итоге недовольны объемами продакт-плейсмента и даже обратились в суд. В ноябре 2016 года студия была оштрафована на 300 тысяч долларов за нарушение условий контракта.





Релиз пятой части "Трансформеров" запланирован на 23 июня 2017 года. В фильме снимались Марк Уолберг, Лаура Хэддок, Энтони Хопкинс, Стэнли Туччи, Джон Гудмен, Джош Дюамель, Изабела Монер, Кен Ватанабе, Сантьяго Кабрера, Жан Дюжарден и другие актеры. Вполне вероятно, что в проекте будут даны некоторые намеки на грядущие спин-оффы.



