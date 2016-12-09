Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.39
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.63
USD
26.79
RUB
0.42
Кино
Новости кино
9 декабря 16, 11:26
"Дэдпул" возглавил рейтинг фильмов с наибольшим числом ляпов
Дэдпул
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ежегодный список кинопроектов с наибольшим количеством ляпов возглавила наделавшая много шума экранизиция комиксов Marvel "Дэдпул".
Рейтинг представлен изданием Movie Mistakes, специализирующемся на поиске ошибок в фильмах и мультфильмах. В общей сложности в картине студии Fox было обнаружено 23 ляпа.

Так, в сцене на эстакаде, когда главный герой отрезает себе левую руку, скованную наручниками Колоса, а затем прыгает с моста вниз, на долю секунды видно, что отрезанная конечность справа от Дэдпула. В другом эпизоде, когда вооруженные злодеи выскакивают из своих машин, чтобы открыть огонь по Дэдрулу, в одном из боковых зеркал автомобиля отражается оператор с кинокамерой.

Второе и третье место рейтинга поделили между собой анимационный фильм "Зверополис" и фантастический фильм "Первый мститель 3: Противостояние", у которых авторы списка насчитали по 13 ошибок.

В первой десятке также оказались такие картины, как "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Люди Икс: Апокалипсис", "Джейсон Борн", "Чудо на Гудзоне" и другие.

Отметим, что ежегодно в самых масштабных голливудских проектах дотошные любители кино насчитывают десятки всевозможных ляпов, однако это нисколько не мешает им зарабатывать сотни миллионов долларов в прокате.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
Самые кассовые актер и актриса в истории кино
Сэм Нил зашел в актерский ансамбль фильма «Тор: Рагнарек»
Форест Уитакер сыграет в "Черной пантере"
Шейн Блэк пообещал рейтинг R новому "Хищнику"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Китайская коопорация инвестирует в "Трансформеров 5"
noimageТрейлер новой «Мумии» за три дня стал хитом интернета
noimageОбзор кинопремьер, стартующих в прокате с 8 декабря
noimageНина Добрев мечтает сыграть Женщину-кошку
noimageУмерла актриса фильма "Вечный зов"
Лента новостей
Загрузка...