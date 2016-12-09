"Дэдпул" возглавил рейтинг фильмов с наибольшим числом ляпов

Рейтинг представлен изданием Movie Mistakes, специализирующемся на поиске ошибок в фильмах и мультфильмах. В общей сложности в картине студии Fox было обнаружено 23 ляпа.





Так, в сцене на эстакаде, когда главный герой отрезает себе левую руку, скованную наручниками Колоса, а затем прыгает с моста вниз, на долю секунды видно, что отрезанная конечность справа от Дэдпула. В другом эпизоде, когда вооруженные злодеи выскакивают из своих машин, чтобы открыть огонь по Дэдрулу, в одном из боковых зеркал автомобиля отражается оператор с кинокамерой.





Второе и третье место рейтинга поделили между собой анимационный фильм "Зверополис" и фантастический фильм "Первый мститель 3: Противостояние", у которых авторы списка насчитали по 13 ошибок.





В первой десятке также оказались такие картины, как "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Люди Икс: Апокалипсис", "Джейсон Борн", "Чудо на Гудзоне" и другие.





Отметим, что ежегодно в самых масштабных голливудских проектах дотошные любители кино насчитывают десятки всевозможных ляпов, однако это нисколько не мешает им зарабатывать сотни миллионов долларов в прокате.







