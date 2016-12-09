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Кино
Новости кино
9 декабря 16, 11:28
Американский институт кино - лучшие фильмы и сериалы 2016
Американский институт кино
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Американский институт кино представил свой ежегодный список лучших полнометражных кинопроектов и телевизионных шоу.
По традиции, в этом списке все лауреаты распределены в алфавитном порядке без указания лидеров и аутсайдеров.

Фильмы
1. "Прибытие"
2. "Ограды"
3. "По соображениям совести"
4. "Любой ценой"
5. "Ла-Ла Ленд"
6. "Манчестер у моря"
7. "Лунный свет"
8. "Молчание"
9. "Чудо на Гудзоне"
10. "Зверополис"

Телешоу
1. "Американцы"
2. "Атланта"
3. "Лучше звоните Солу"
4. "Корона"
5. "Игра престолов"
6. "Ночь"
7. "Американская история преступлений"
8. "Очень странные дела"
9. "Это мы"
10. "ВИП"

Специальная премия присуждена проекту под названием "О Дж.: Сделано в Америке". Торжественная церемония вручения наград состоится 6 января 2017 года. Жюри, в которое входили знаменитые кинематографисты, попчители Американского института кино, студенты профильных вузов и кинокритики, объяснят свой выбор собравшимся гостям.

Напомним, что в 2015 году институт отложил процедуру голосования на более поздний срок, чтобы дать возможность выборщикам посмотреть новый эпизод "Звездных войн", который в итоге попал в список лучших. В этом же году организаторы, видимо, решили воздержаться от такого шага и проголосовать уже в первой декаде декабря.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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