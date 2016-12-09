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9 декабря 16, 11:30
Третий «Кловерфилд» выйдет в прокат в октябре 2017 года
Кловерфилд
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Paramount поставил премьеру третьего — пока безымянного — фильма франшизы «Кловерфилд» (начатой «Монстро» и продолженной «Кловерфилд, 10») на 27 октября 2017 года.
При этом студия убрала из графика релизов сай-фай «Частица Бога», косвенно подтвердив то, что для многих не является секретом, — «Частица Бога» и будет тем триквелом. 

Повторяется ситуация с «Кловерфилдом, 10». На стадии производства картину Дэна Трахтенберга прятали под названием «Валенсия» и не разглашали общую с «Монстро» ДНК. 

О работе над «Частицей Бога» заговорили в начале этого года, когда в проект набирали актеров. Тогда же появились первые детали сюжета. Фильм повествует о научной космической экспедиции, члены которой оказываются отрезанными от всего живого — после того, как проведенный на космической станции эксперимент приводит к гибели Земли. В это время к ним приближается неизвестный космолет, а астронавты ломают голову, кто к ним прилетел — друзья или враги. 

Не исключено, что сюжет фильма может оказаться вымыслом рекламного отдела студии Paramount, а зрителя ждет совершенно иное зрелище. 

Режиссером выступает Джулиус Она, которого голливудские мейджоры заметили после триллера «Девушка в беде». В ролях — Гугу Мбата-Роу, Даниэль Брюль, Крис О’Дауд, Дэвид Ойелоуо, Элизабет Дебики, Чжан Цзыи, Аксель Хенни. 

Студия ставила премьеру на 24 февраля 2017 года, но сейчас изъяла ленту из графика релизов. Одновременно появилась информация о безымянном третьем «Кловерфилде», который выйдет в прокат 27 октября следующего года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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