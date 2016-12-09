Третий «Кловерфилд» выйдет в прокат в октябре 2017 года

При этом студия убрала из графика релизов сай-фай «Частица Бога», косвенно подтвердив то, что для многих не является секретом, — «Частица Бога» и будет тем триквелом.





Повторяется ситуация с «Кловерфилдом, 10». На стадии производства картину Дэна Трахтенберга прятали под названием «Валенсия» и не разглашали общую с «Монстро» ДНК.





О работе над «Частицей Бога» заговорили в начале этого года, когда в проект набирали актеров. Тогда же появились первые детали сюжета. Фильм повествует о научной космической экспедиции, члены которой оказываются отрезанными от всего живого — после того, как проведенный на космической станции эксперимент приводит к гибели Земли. В это время к ним приближается неизвестный космолет, а астронавты ломают голову, кто к ним прилетел — друзья или враги.





Не исключено, что сюжет фильма может оказаться вымыслом рекламного отдела студии Paramount, а зрителя ждет совершенно иное зрелище.





Режиссером выступает Джулиус Она, которого голливудские мейджоры заметили после триллера «Девушка в беде». В ролях — Гугу Мбата-Роу, Даниэль Брюль, Крис О’Дауд, Дэвид Ойелоуо, Элизабет Дебики, Чжан Цзыи, Аксель Хенни.





Студия ставила премьеру на 24 февраля 2017 года, но сейчас изъяла ленту из графика релизов. Одновременно появилась информация о безымянном третьем «Кловерфилде», который выйдет в прокат 27 октября следующего года.



