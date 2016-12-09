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9 декабря 16, 12:40
Халк сразится с Грутом
Халк сразится с Грутом
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Еще в 2014 году режиссер Джеймс Ганн подтвердил, что кроссовер "Мстителей" и "Стражей галактики" все-таки произойдет.
Теперь же Вин Дизель, озвучивающий в "Стражах Галактики" дерево по имени Грут, признался, что нас ждут кулачные бои между его персонажем и зеленым здоровяком Халком.

Об этом Дизель рассказал журналистам во время пресс-джанкета фильма "Три икса: Мировое господство". "Я знаю, что где-то во вселенной наверняка состоится бой между Халком и Грутом. Можете даже это записать", — сказал актер.

Ранее Вин Дизель утверждал, что Стражи будут включены в сюжет фильма "Мстители: Война бесконечности". Однако Джереми Реннер, исполнитель роли Соколиного глаза в "Мстителях", позже заверил, что Стражи и бывшие агенты ЩИТа не встретятся в одном кадре, разве что аж после четвертых "Мстителей".

Кому доверять, непонятно. Но больше хочется верить Дизелю.

"Стражи галактики 2" выйдут в украинский прокат 4 мая 2017. А "Война бесконечности" — 3 мая 2018.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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