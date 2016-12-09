Первый трейлер новых «Спасателей Малибу» (ВИДЕО)

В скором времени у нас будет возможность полюбоваться тем, как актер играет мышцами и управляет ими в экстремальных ситуациях, когда на кону стоят жизни простых отдыхающих.





Весной будущего года на большие экраны выходит фильм «Спасатели Малибу», где «Скала» исполняет главную роль – роль руководителя команды спасателей. Коллектив работает как часы до тех пор, пока там не появляется новичок. Парень — двукратный олимпийский чемпион по плаванью (а заодно и знатный гуляка) Мэтт (Зак Эфрон). «Спасатели Малибу» — это комедия с криминальным уклоном, в которой также снялись Келли Рорбах и Приянка Чопра.





Сегодня был представлен первый трейлер картины, который мы предлагаем вам к просмотру:











