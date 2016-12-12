В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Изгой"

Собравшихся около "красной дорожки" фанатов "Звездных войн" поприветствовали участники проекта, в том числе режиссер Гарет Эдвардс, глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, режиссер Джосс Уидон, актеры Энтони Дэниелс, Фелисити Джонс, Риз Ахмед, Бен Мендельсон, Мадс Миккельсен, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Ен другие.





Фильм выходит в широкий прокат 15 декабря 2016 года. Ожидается, что домашнем прокате он заработает к концу первых выходных не менее 130-150 миллионов долларов. Его сборы за пределами Северной Америки оцениваются в 280-300 миллионов долларов.





Ранее сообщалось, что за первые 24 часа с момента начала продажи билетов "Изгой" опередил по их числу все фильмы, выпущенные в 2016 году. Спрос оказался столь велик, что серверы крупнейших продавцов электронных билетов какое-то время испытывали технические проблемы и были недоступны.





Напомним, что действие картины происходит после событий третьего эпизода "Звездных войн". По сюжету группа повстанцев намерена похитить чертежи боевой станции Галактической Империи - Звезды Смерти.







