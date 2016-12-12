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12 декабря 16, 10:26
"Моана" осталась в лидерах проката третьи выходные подряд
Моана
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Мультфильм студии Walt Disney "Моана" третьи выходные подряд удержался в лидерах североамериканского проката, заработав на родине еще 18,8 миллиона долларов.
Мировые сборы достигли 238 миллионов долларов. Стоит отметить, что проект еще не стартовал на многих ключевых рынках, в том числе в том числе Германии, Южной Корее, Бразилии, Австралии, Японии и других странах.

На втором месте оказался дебютант - комедия "Новогодний корпоратив", стартовавшая с результатом 17,5 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял фильм "Фантастические твари и где они обитают", собравший еще 10,7 миллиона долларов. Его мировые сборы достигли 680 миллионов долларов. История автора одноименного учебника, которую изучали в Хогвартсе фактически исчерпала свой прокатных потенциал, так как вышла уже на всех ключевых рынках.

Стоит также упомянуть успешный старт в американском прокате музыкального фильма "Ла-Ла Ленд", который считается одним из основных претендентов на главные профессиональные премии. Выйдя всего на пять экранах, картина заработала 855 тысяч долларов, то есть более 170 тысяч долларов на одной копии. Это один из лучших результатов 2016 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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