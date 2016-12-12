Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.33
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
27.62
USD
26.13
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
26.80
RUB
0.43
Кино
Новости кино
12 декабря 16, 10:31
Дата премьеры фильма "Человек-паук: Возвращение домой 2"
Человек-паук: Возвращение домой 2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киностудии Sony Pictures и Marvel задолго до премьеры фильма "Человек-паук: Возвращение домой" назначили дату выхода его продолжения.
Сиквел будет представлен зрителям 5 июля 2019 года. На момент написания данной заметки у него не было конкурентов в данном прокатном "окне".

Через пару недель после этого в прокате должна стартовать пятая часть "Индианы Джонса", так что у сиквела "Человека-паука" будет достаточно времени, чтобы проявить себя в прокате. Естественно, сюжет и возможный актерский состав этого проекта пока не уточнялись.

Напомним, что образ Человека-паука находится в совместной эксплуатации Sony Pictures и Marvel после заключения между двумя компаниями соответствующего соглашения. По его условиям, Marvel сможет использовать супергероя в своих командных кинопроектах, а взамен Sony получает возможность демонстрировать некоторых иных персонажей Marvel в сольных картинах. Курировать развитие киновселенной Человека-паука будет руководство студии Marvel.

В первом фильме снимались Роберт Дауни мл., Том Холлэнд, Мариса Томей, Мартин Старр, Логан Маршалл-Грин, Майкл Китон, Ангури Райс, Дональд Гловер и другие актеры. Его релиз запланирован на 7 июля 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
График премьер сериалов. Первая половина октября 2016
Студия Fox уточнила дату премьеры фильма "Аватар 2"
Премьера фильма "Аквамен" отложена
«Человек-амфибия» будет переснят для китайского рынка
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кирк Дуглас празднует столетний юбилей
noimageПол Верховен возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
noimageВ США вручены награды Critics’ Choice Awards 2017 (сериалы)
noimageВ США вручены награды Critics’ Choice Awards 2017 (фильмы)
noimageФинал четвертого сезона "Шерлока" покажут в кинотеатрах
Лента новостей
Загрузка...