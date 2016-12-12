Дата премьеры фильма "Человек-паук: Возвращение домой 2"

Сиквел будет представлен зрителям 5 июля 2019 года. На момент написания данной заметки у него не было конкурентов в данном прокатном "окне".





Через пару недель после этого в прокате должна стартовать пятая часть "Индианы Джонса", так что у сиквела "Человека-паука" будет достаточно времени, чтобы проявить себя в прокате. Естественно, сюжет и возможный актерский состав этого проекта пока не уточнялись.





Напомним, что образ Человека-паука находится в совместной эксплуатации Sony Pictures и Marvel после заключения между двумя компаниями соответствующего соглашения. По его условиям, Marvel сможет использовать супергероя в своих командных кинопроектах, а взамен Sony получает возможность демонстрировать некоторых иных персонажей Marvel в сольных картинах. Курировать развитие киновселенной Человека-паука будет руководство студии Marvel.





В первом фильме снимались Роберт Дауни мл., Том Холлэнд, Мариса Томей, Мартин Старр, Логан Маршалл-Грин, Майкл Китон, Ангури Райс, Дональд Гловер и другие актеры. Его релиз запланирован на 7 июля 2017 года.



