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12 декабря 16, 10:33
Финал четвертого сезона "Шерлока" покажут в кинотеатрах
Шерлок
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Финальный эпизод четвертого сезона сериала "Шерлок" будет показан в кинотеатрах.
Также стали известны названия второго и третьего эпизодов четвертого сезона - "The Lying Detective" и "The Final Problem". Как сообщалось ранее, новый сезон британского детектива стартует 1 января 2017 года с эпизодом под названием "The Six Thatchers". Второй и третий эпизоды выйдут в эфир 8 и 15 января соответственно. 

Компании BBC Wordlife Notrh America и Fathom Events совместными усилиями организуют демонстрацию заключительного эпизода "Шерлока" "The Final Problem" в 350 кинотеатрах по всей стране. Это уже второй раз, когда эпизод из сериала показывают на большом экране. Впервые это было сделано со специальным рождественским выпуском "Омерзительная невеста" в 2016 году. В качестве бонуса зрителям, которые посмотрят "The Final Problem" в кино, будут показаны 15 минут дополнительных материалов.

Исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч сказал о третьем эпизоде следующее: "Возможно, это конец эпохи. По-крайней мере, мне так кажется. Четвертый сезон отправляется в такое место, куда последовать за ним немедленно будет довольно трудно".

Напомним, что четвертый сезон начинается с возвращения Шерлока Холмса (Камбербэтч) обратно в Великобританию, в то время как доктор Ватсон (Мартин Фриман) и его супруга Мэри (Аманда Аббингтон) готовятся стать родителями.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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