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12 декабря 16, 10:38
В США вручены награды Critics’ Choice Awards 2017 (фильмы)
Critics’ Choice Awards 2017
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В США состоялась церемония вручения премий Critics’ Choice Awards 2017.
В разделе полнометражных кинопроектов лидером по числу наград стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", который победил в номинациях "лучший фильм", "лучший режиссер" (Дэмьен Шазелл), "лучший оригинальный сценарий", "лучший оператор", "лучший художник постановщик", "лучший монтаж", "лучшее музыкальное сопровождение" и "лучшая песня".

Лучшим актером 2016 года признан Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), а лучшей актрисой - Натали Портман ("Джеки"). Премии за роли второго плана получили Махершалалхашбаз Али ("Лунный свет") и Виола Дэвис ("Ограды"). Лучший актерский ансамбль критики обнаружили в картине "Лунный свет".

Наградой за лучшие костюмы, прическу и грим отмечены усилия специалистов, работавших над драмой "Джеки". Лучшим иностранным фильмом названа работа Пола Верховена "Она".

Премию за лучшие спецэффекты получили создатели фильма "Книга джунглей", а лучшим анимационным проектом 2016 года стал "Зверополис".

В категории "лучший боевик" победил фильм "По соображениям совести", лучшей комедией признана экранизация комиксов Marvel "Дэдпул". Награду за создание лучшего научно-фантастического фильма получили создатели картины "Прибытие".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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