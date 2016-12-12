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12 декабря 16, 10:45
В США вручены награды Critics’ Choice Awards 2017 (сериалы)
Critics’ Choice Awards 2017
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Ассоциация телевизионных журналистов объявила лауреатов своей премии Critics’ Choice Awards в разделе сериалы за 2016 год.
Проекты кабельного канала HBO завоевали главные награды: "Игра престолов" была названа "лучшим драматическим сериалом", а в категории "лучший комедийный сериал" победила "Кремниевая долина".

Лучшими актером и актрисой в комедийных сериалах были признаны Дональд Гловер ("Атланта", FX) и Кейт МакКиннон ("Субботним вечером в прямом эфире", NBC).

Что касается драматической категории, то среди актеров в номинации "лучший актер в драматическом сериале" победу одержал исполнитель главной роли в сериале AMC "Лучше звоните Солу" Боб Оденкирк. Среди драматических актрис лучшей была признана Эван Рэйчел Вуд, сыгравшая главную роль в новом научно-фантастическом сериале HBO "Мир дикого запада".

По мнению телевизионных журналистов, "лучшим телевизионным фильмом или сериалом с ограниченным количеством эпизодов" в 2016 году был первый сезон антологии канала FX "Американская история преступлений", "Народ против О.Дж. Симпсона". Сыгравшие в антологии главные роли Сара Полсон и Кортни Б. Вэнс были отмечены наградами в соответствующих категориях.

"Лучшим анимационным сериалом" второй год стал проект Netflix "Конь БоДжек".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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