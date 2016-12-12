В США вручены награды Critics’ Choice Awards 2017 (сериалы)

Проекты кабельного канала HBO завоевали главные награды: "Игра престолов" была названа "лучшим драматическим сериалом", а в категории "лучший комедийный сериал" победила "Кремниевая долина".





Лучшими актером и актрисой в комедийных сериалах были признаны Дональд Гловер ("Атланта", FX) и Кейт МакКиннон ("Субботним вечером в прямом эфире", NBC).





Что касается драматической категории, то среди актеров в номинации "лучший актер в драматическом сериале" победу одержал исполнитель главной роли в сериале AMC "Лучше звоните Солу" Боб Оденкирк. Среди драматических актрис лучшей была признана Эван Рэйчел Вуд, сыгравшая главную роль в новом научно-фантастическом сериале HBO "Мир дикого запада".





По мнению телевизионных журналистов, "лучшим телевизионным фильмом или сериалом с ограниченным количеством эпизодов" в 2016 году был первый сезон антологии канала FX "Американская история преступлений", "Народ против О.Дж. Симпсона". Сыгравшие в антологии главные роли Сара Полсон и Кортни Б. Вэнс были отмечены наградами в соответствующих категориях.





"Лучшим анимационным сериалом" второй год стал проект Netflix "Конь БоДжек".



