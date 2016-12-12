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Кино
Новости кино
12 декабря 16, 10:48
Пол Верховен возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Пол Верховен
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Пол Верховен возглавит жюри 67-го Берлинского международного кинофестиваля.
Фестиваль пройдет с 9 по 18 февраля следующего года. 

В пресс-релизе, сопровождающим назначение, директор Берлинале Дитер Косслик отмечает многообразие картин голландского режиссера, его творческую смелость и опыт работы, как в Голливуде («Робокоп», «Вспомнить все», «Основной инстинкт», «Шоугелз», «Звездный десант»), так и в европейском кинематографе («Солдаты королевы», «Турецкие сладости», «Черная книга»). 

В этом году 78-летний Верховен выпустил фильм «Она», выдвинутый от Франции на соискание премии «Оскар». Изабель Юппер называют среди вероятных претенденток на награду Американской киноакадемии за лучшую роль.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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