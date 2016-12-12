Кирк Дуглас празднует столетний юбилей

Сегодня он официально является последним представителем золотой эры Голливуда, кумиром и легендой для миллионов. И самым пожилым из наших современников-актеров.





В 1916 году, когда Иссур Даниелович (настоящее имя актера) появился на свет в семье иммигрантов из России, мало кто бы поверил, что ему уготована столь блестящая судьба. Долгие годы нищеты, работы разнорабочим и грузчиком, затем Вторая мировая война, тяжелая болезнь, мобилизация. После службы молодой человек решает исполнить свою мечту стать актером и пробует себя в театральных постановках и малобюджетных фильмах. Успех пришел вместе с драмой «Чемпион» (1949), за которую он получает номинацию на «Оскар», затем премия «Золотой Глобус» в 1956 году за биографическую ленту о Ван Гоге «Жажда жизни» и, наконец, мировое зрительское признание в 1960-м после «Спартака» Стэнли Кубрика. Всего за свою долгую творческую жизнь актер сыграл более чем в 90 картинах. За совокупность заслуг перед кинематографом в 1996 году Кирк Дуглас был удостоен премии «Оскар».





В возрасте 80 лет актер завершил свою кинокарьеру в связи с ухудшившемся здоровьем, зато переключился на сочинительство. За эти годы он успел опубликовать несколько художественных романов и две автобиографии. В промежутках между серьезным писательством Дуглас ведет свой блог в соцсети, являясь, помимо всего прочего, старейшим из живущих блогеров.





Праздник в честь векового юбилея организуют его сын Майкл с супругой. Торжество будет для семьи и самых близких друзей, коих набралось около 200 человек.



















