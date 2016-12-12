Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.33
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
27.62
USD
26.13
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
26.80
RUB
0.43
Кино
Новости кино
12 декабря 16, 10:51
Кирк Дуглас празднует столетний юбилей
Кирк Дуглас
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выдающийся актер Кирк Дуглас готовится отметить свой 100-й день рождения.
Сегодня он официально является последним представителем золотой эры Голливуда, кумиром и легендой для миллионов. И самым пожилым из наших современников-актеров.

В 1916 году, когда Иссур Даниелович (настоящее имя актера) появился на свет в семье иммигрантов из России, мало кто бы поверил, что ему уготована столь блестящая судьба. Долгие годы нищеты, работы разнорабочим и грузчиком, затем Вторая мировая война, тяжелая болезнь, мобилизация. После службы молодой человек решает исполнить свою мечту стать актером и пробует себя в театральных постановках и малобюджетных фильмах. Успех пришел вместе с драмой «Чемпион» (1949), за которую он получает номинацию на «Оскар», затем премия «Золотой Глобус» в 1956 году за биографическую ленту о Ван Гоге «Жажда жизни» и, наконец, мировое зрительское признание в 1960-м после «Спартака» Стэнли Кубрика. Всего за свою долгую творческую жизнь актер сыграл более чем в 90 картинах. За совокупность заслуг перед кинематографом в 1996 году Кирк Дуглас был удостоен премии «Оскар». 

В возрасте 80 лет актер завершил свою кинокарьеру в связи с ухудшившемся здоровьем, зато переключился на сочинительство. За эти годы он успел опубликовать несколько художественных романов и две автобиографии. В промежутках между серьезным писательством Дуглас ведет свой блог в соцсети, являясь, помимо всего прочего, старейшим из живущих блогеров.

Праздник в честь векового юбилея организуют его сын Майкл с супругой. Торжество будет для семьи и самых близких друзей, коих набралось около 200 человек.





Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Звезда "Унесенных ветром" празднует 100-летие
День рождения Луи де Фюнеса: топ-8 самых ярких цитат звезды
Легендарной «тете Вале» Леонтьевой исполнилось бы 93 (ВИДЕО)
Ольга Сумская празднует своё 50-летие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пол Верховен возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
noimageВ США вручены награды Critics’ Choice Awards 2017 (сериалы)
noimageВ США вручены награды Critics’ Choice Awards 2017 (фильмы)
noimageФинал четвертого сезона "Шерлока" покажут в кинотеатрах
noimageДата премьеры фильма "Человек-паук: Возвращение домой 2"
Лента новостей
Загрузка...