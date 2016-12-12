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12 декабря 16, 12:58
Съемки второй части "Лиги справедливости" отложены
лига справедливости
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Киностудия Warner Bros. отложила съемки второй части проекта "Лига справедливости" на неопределенный срок, а режиссер Зак Снайдер займется созданием малобюджетного фильма под названием "Фотограф" про войну в Афганистане.
В центре сюжета новой картины Снайдера окажется фотокорреспондент одного из изданий, который сопровождает подразделение американски войск. В результате нападения боевиков он единственный остается в живых. Вскоре судьба сводит его со спецназовцем, который занимается поиском своего родственника. Корреспондент решает составить ему компанию, чтобы в дальнейшем поведать миру об этой миссии. Утверждается, что Снайдер планировал снять такой фильм в течение многих лет, но лишь теперь у него появилась такая возможность. Ожидается, что съемки стартуют во второй половине 2017 года

Что же касается дальнейшего развития киновселенной, основанной на комиксах компании DC, то, по одной из версий, место, освобожденное второе частью "Лиги справедливости" может быть передано сольному фильму о Бэтмене, который уже несколько лет планирует исполнитель титульной роли Бен Аффлек.

Официальных комментариев по этому поводу от представителей студии Warner Bros. пока не последовало.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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