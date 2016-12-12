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12 декабря 16, 13:05
Лоуренс отказывается сниматься без дублерш-каскадеров
Дженнифер Лоуренс
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Статус самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда позволяет Дженнифер Лоуренс диктовать свои условия продюсерам – чем она успешно пользуется.
Актриса призналась, что в работе над новым фильмом "Пробуждение" с Крисом Прэттом отказалась сниматься без дублерш-каскадеров, которые в итоге выполняли за нее все трюки.

В ходе пресс-тура, посвященного премьере "Пробуждения", Дженнифер Лоуренс рассказала, что решила полностью отказаться от самостоятельного выполнения каскадерских трюков после того, как снялась в "Голодных играх". "Я не хотела больше этого делать, мне это не нравилось. Я так много жаловалась, что в итоге продюсеры решили отдать все экшн-сцены Крису".

В отличие от Лоуренс, Крис Прэтт большую часть экшн-сцен снимал самостоятельно, без замены – и Дженнифер отметила упорство своего коллеги, назвав Криса "одним из самых трудолюбивых людей, которых когда-либо встречала в своей жизни".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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