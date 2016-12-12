Лоуренс отказывается сниматься без дублерш-каскадеров

Актриса призналась, что в работе над новым фильмом "Пробуждение" с Крисом Прэттом отказалась сниматься без дублерш-каскадеров, которые в итоге выполняли за нее все трюки.





В ходе пресс-тура, посвященного премьере "Пробуждения", Дженнифер Лоуренс рассказала, что решила полностью отказаться от самостоятельного выполнения каскадерских трюков после того, как снялась в "Голодных играх". "Я не хотела больше этого делать, мне это не нравилось. Я так много жаловалась, что в итоге продюсеры решили отдать все экшн-сцены Крису".





В отличие от Лоуренс, Крис Прэтт большую часть экшн-сцен снимал самостоятельно, без замены – и Дженнифер отметила упорство своего коллеги, назвав Криса "одним из самых трудолюбивых людей, которых когда-либо встречала в своей жизни".



