"Золотой глобус" - 2016: номинанты

В Лос-Анджелесе огласили номинантов на престижную американскую кинопремию "Золотой глобус", церемония вручения которой состоится 8 января 2017 года, передает Variety.

В этом году на премию в номинации "Лучшая мужская роль в драме" претендует Кейси Аффлек ("Манчестер у поря"), которому предстоит бороться с актерами Джоэлом Эдгертоном ("Лавинг"), Эндрю Гарфилдом ("По соображениям совести"), Вигго Мортенсеном ("Капитан Фантастик") и Дензелом Вашингтоном ("Ограды").

Среди актрис в категории "Лучшая женская роль в драме" поборются Натали Портман (Джеки"), Джессика Честейн ("Мисс Слоан"), Эми Адамс ("Прибытие"), Рут Негга ("Лавинг") и Изабель Юппер ("Она").

Полный список номинантов:

Лучший драматический фильм:

Лучший комедийный фильм:

Лучший режиссёр:

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле:

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле:

Лучший саундтрек в кино:

Лучший драматический сериал:

Лучший комедийный сериал:

Ранее сообщалось, что были названы актеры-лауреаты престижной премии Critics' Choice.