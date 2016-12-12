"Золотой глобус" - 2016: номинанты

В Лос-Анджелесе огласили номинантов на престижную американскую кинопремию "Золотой глобус", церемония вручения которой состоится 8 января 2017 года, передает Variety.
В этом году на премию в номинации "Лучшая мужская роль в драме" претендует Кейси Аффлек ("Манчестер у поря"), которому предстоит бороться с актерами Джоэлом Эдгертоном ("Лавинг"), Эндрю Гарфилдом ("По соображениям совести"), Вигго Мортенсеном ("Капитан Фантастик") и Дензелом Вашингтоном ("Ограды").
Среди актрис в категории "Лучшая женская роль в драме" поборются Натали Портман (Джеки"), Джессика Честейн ("Мисс Слоан"), Эми Адамс ("Прибытие"), Рут Негга ("Лавинг") и Изабель Юппер ("Она").
Полный список номинантов:
Лучший драматический фильм:"По соображениям совести" "Любой ценой" "Лев" "Манчестер у моря" "Лунный свет"
Лучший комедийный фильм:"Женщины XX века" "Дэдпул" "Флоренс Фостер Дженкинс" "Ла-ла Ленд" "Синг-стрит"
Лучший режиссёр:Дэмьен Шазелл, "Ла-ла Ленд" Том Форд, "Под покровом ночи" Мел Гибсон, "По соображениям совести" Барри Дженкинс, "Лунный свет" Кеннет Лонерган, "Манчестер у моря"
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле:Колин Фаррелл, "Лобстер" Райан Гослинг, "Ла-ла Ленд" Хью Грант, "Флоренс Фостер Дженкинс" Джона Хилл, "Парни со стволами" Райан Рейнольдс, "Дэдпул"
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле:Аннетт Бенинг, "Женщины XX века" Лили Коллинз, "Правила побоку" Хейли Стейнфилд, "Почти семнадцать" Эмма Стоун, "Ла-ла Ленд" Мерил Стрип, "Флоренс Фостер Дженкинс"
Лучший саундтрек в кино:"Лунный свет" "Ла-ла Ленд" "Прибытие" "Лев" "Скрытые фигуры"
Лучший драматический сериал:"Игра престолов" "Корона" "Очень странные дела" "Это мы" "Мир Дикого Запада"
Лучший комедийный сериал:"Атланта" "Моцарт в джунглях" "Черноватый" "Очевидное" "Вице-президент"
Ранее сообщалось, что были названы актеры-лауреаты престижной премии Critics' Choice.