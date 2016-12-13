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13 декабря 16, 09:13
Сериал "Марко Поло" закрыт после второго сезона
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Потоковый сервис Netflix отменил историческую драму "Марко Поло" после двух сезонов.
Впервые оригинальный сценарный сериал Netflix не продлевается на третий сезон.

Изначально разрабатываемый для канала Starz в 2012 году "Марко Поло" дебютировал на Netflix в декабре 2014 года. В драме производства компании The Weinstein Co. был собран международный актерский состав, возглавляли который Лоренцо Рикельми (Марко Поло) и Бенедикт Вонг (Хубилай-хан). Второй сезон дебютировал 1 июля 2016 года. Действие контрактов актеров заканчивается в конце текущего года. Источники издания утверждают, что сериал принес Netflix убытков на двести миллионов долларов. Принятие решения о закрытии шоу после второго сезона было обоюдным между Netflix и The Weinstein Co.

"Мы хотим поблагодарить наших партнеров, начиная с актеров и продюсеров, включая Джона Фуско и Даниэля Минахана, и заканчивая нашими друзьями Харви Вайнштейном и Дэвидом Глассером", - говорится в официальном заявлении Netflix.

"Марко Поло" присоединился к короткому списку сериалов, которые были закрыты Netflix после трех сезонов. Среди них мистический триллер "Хемлок Гроув" и семейная драма "Родословная", третий сезон которой выйдет в 2017 году.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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