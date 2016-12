Сериал "Марко Поло" закрыт после второго сезона

Впервые оригинальный сценарный сериал Netflix не продлевается на третий сезон.





Изначально разрабатываемый для канала Starz в 2012 году "Марко Поло" дебютировал на Netflix в декабре 2014 года. В драме производства компании The Weinstein Co. был собран международный актерский состав, возглавляли который Лоренцо Рикельми (Марко Поло) и Бенедикт Вонг (Хубилай-хан). Второй сезон дебютировал 1 июля 2016 года. Действие контрактов актеров заканчивается в конце текущего года. Источники издания утверждают, что сериал принес Netflix убытков на двести миллионов долларов. Принятие решения о закрытии шоу после второго сезона было обоюдным между Netflix и The Weinstein Co.





"Мы хотим поблагодарить наших партнеров, начиная с актеров и продюсеров, включая Джона Фуско и Даниэля Минахана, и заканчивая нашими друзьями Харви Вайнштейном и Дэвидом Глассером", - говорится в официальном заявлении Netflix.





"Марко Поло" присоединился к короткому списку сериалов, которые были закрыты Netflix после трех сезонов. Среди них мистический триллер "Хемлок Гроув" и семейная драма "Родословная", третий сезон которой выйдет в 2017 году.