В США объявлены номинанты на "Золотой глобус 2017" (фильмы)

В ключевых номинация борьба за награды развернется между следующими претендентами:
Лучший драматический фильм
"По соображениям совести"
"Любой ценой"
"Лев"
"Манчестер у моря"
"Лунный свет"
Лучший фильм - комедия или мюзикл
"Женщины XX века"
"Дэдпул"
"Флоренс Фостер Дженкинс"
"Ла-Ла Ленд
"Синг Стрит"
Лучшая драматическая женская роль
Эми Адамс "Прибытие"
Джессика Честейн "Мисс Слоун"
Рут Негга "Лавинг"
Натали Портман "Джеки"
Изабель Юппер "Она"
Лучшая драматическая мужская роль
Кейси Аффлек "Манчестер у моря"
Джоэл Эдгертон "Лавинг
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Эндрю Гарфилд "По соображениям совести"
Вигго Мортенсен "Капитан Фантастик"
Дензел Вашингтон "Ограды"
Лучшая женская роль - комедия или мюзикл
Аннетт Бенинг "Женщины XX века"
Лили Коллинз "Правила побоку"
Хейли Стайнфелд "Семнадцатилетний рубеж"
Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд"
Мэрил Стрип "Флоренс Фостер Дженкинс"
Лучшая мужская роль - комедия или мюзикл
Колин Фаррелл "Лобстер"
Райан Гослинг "Ла-Ла Ленд"
Хью Грант "Флоренс Фостер Дженкинс"
Джона Хилл "Парни со стволами"
Райан Рейнольдс "Дэдпул"
Лучший режиссер
Дэмьен Шазелл "Ла-Ла Ленд"
Том Форд "Под покровом ночи"
Мел Гибсон "По соображениям совести"
Барри Дженкинс "Лунный свет"
Кеннет Лонерган "Манчестер у моря"
Сама церемония вручения премий "Золотой глобус 2017" состоится 8 января 2017 года. Ее хозяином будет популярный американский телеведущий Джимми Феллон.