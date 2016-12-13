Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
27.66
USD
26.05
RUB
0.43
EUR
28.62
USD
26.83
RUB
0.43
Кино
Новости кино
13 декабря 16, 09:24
В США объявлены номинанты на "Золотой глобус 2017" (фильмы)
Золотой глобус 2017
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Лос-Анджелесе состоялась презентация списка номинантов на премию "Золотой глобус 2017", которую вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы.
В ключевых номинация борьба за награды развернется между следующими претендентами:

Лучший драматический фильм
"По соображениям совести"
"Любой ценой"
"Лев"
"Манчестер у моря"
"Лунный свет"

Лучший фильм - комедия или мюзикл
"Женщины XX века"
"Дэдпул"
"Флоренс Фостер Дженкинс"
"Ла-Ла Ленд
"Синг Стрит"

Лучшая драматическая женская роль
Эми Адамс "Прибытие"
Джессика Честейн "Мисс Слоун"
Рут Негга "Лавинг"
Натали Портман "Джеки"
Изабель Юппер "Она"

Лучшая драматическая мужская роль
Кейси Аффлек "Манчестер у моря"
Джоэл Эдгертон "Лавинг "
Эндрю Гарфилд "По соображениям совести"
Вигго Мортенсен "Капитан Фантастик"
Дензел Вашингтон "Ограды"

Лучшая женская роль - комедия или мюзикл
Аннетт Бенинг "Женщины XX века"
Лили Коллинз "Правила побоку"
Хейли Стайнфелд "Семнадцатилетний рубеж"
Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд"
Мэрил Стрип "Флоренс Фостер Дженкинс"

Лучшая мужская роль - комедия или мюзикл
Колин Фаррелл "Лобстер"
Райан Гослинг "Ла-Ла Ленд"
Хью Грант "Флоренс Фостер Дженкинс"
Джона Хилл "Парни со стволами"
Райан Рейнольдс "Дэдпул"

Лучший режиссер
Дэмьен Шазелл "Ла-Ла Ленд"
Том Форд "Под покровом ночи"
Мел Гибсон "По соображениям совести"
Барри Дженкинс "Лунный свет"
Кеннет Лонерган "Манчестер у моря"

Сама церемония вручения премий "Золотой глобус 2017" состоится 8 января 2017 года. Ее хозяином будет популярный американский телеведущий Джимми Феллон.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
В США скончалась звезда "Звуков музыки"
Все триумфаторы Эмми-2016
Украинец, который изменил представление мира о кино
За «Падением» Олимпа и Лондона последует «Падение ангела»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гермиона Грейнджер - величайшая героиня в истории кино
noimageАнтонио Бандерас сыграет Джанни Версаче
noimage«Человек-паук» подвинул «Плохих парней»
noimageРейчел Вайс раскроет тайну знаменитого доктора
noimageПатрик Уилсон получил роль суперзлодея в «Аквамене»
Лента новостей
Загрузка...