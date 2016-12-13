В США объявлены номинанты на "Золотой глобус 2017" (фильмы)

В ключевых номинация борьба за награды развернется между следующими претендентами:





Лучший драматический фильм

"По соображениям совести"

"Любой ценой"

"Лев"

"Манчестер у моря"

"Лунный свет"





Лучший фильм - комедия или мюзикл

"Женщины XX века"

"Дэдпул"

"Флоренс Фостер Дженкинс"

"Ла-Ла Ленд

"Синг Стрит"





Лучшая драматическая женская роль

Эми Адамс "Прибытие"

Джессика Честейн "Мисс Слоун"

Рут Негга "Лавинг"

Натали Портман "Джеки"

Изабель Юппер "Она"





Лучшая драматическая мужская роль

Кейси Аффлек "Манчестер у моря"

Джоэл Эдгертон "Лавинг "

Эндрю Гарфилд "По соображениям совести"

Вигго Мортенсен "Капитан Фантастик"

Дензел Вашингтон "Ограды"





Лучшая женская роль - комедия или мюзикл

Аннетт Бенинг "Женщины XX века"

Лили Коллинз "Правила побоку"

Хейли Стайнфелд "Семнадцатилетний рубеж"

Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд"

Мэрил Стрип "Флоренс Фостер Дженкинс"





Лучшая мужская роль - комедия или мюзикл

Колин Фаррелл "Лобстер"

Райан Гослинг "Ла-Ла Ленд"

Хью Грант "Флоренс Фостер Дженкинс"

Джона Хилл "Парни со стволами"

Райан Рейнольдс "Дэдпул"





Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл "Ла-Ла Ленд"

Том Форд "Под покровом ночи"

Мел Гибсон "По соображениям совести"

Барри Дженкинс "Лунный свет"

Кеннет Лонерган "Манчестер у моря"





Сама церемония вручения премий "Золотой глобус 2017" состоится 8 января 2017 года. Ее хозяином будет популярный американский телеведущий Джимми Феллон.







